Una svolta storica per l’ospedale San Giuliano di Giugliano. E’ ufficialmente attivo il servizio di emodinamica. Per effettuare coronarografie, impiantare stent, trattare infarti e tutte le problematiche che riguardano il flusso del sangue nel cuore e all’interno del sistema vascolare non è più necessario recarsi presso altri ospedali di Napoli e dintorni. Una vittoria in particolare per il team del reparto di cardiologia del nosocomio di via Basile.

L’apertura della nuova unità ha consentito anche l’assunzione di tre operatori di radiologia, 4 infermieri e una dottoressa. Al momento il servizio è attivo per 6 ore al giorno ma l’azienda sanitaria è a lavoro per ampliare gradualmente l’orario fino a raggiungere le 24 ore su 24.