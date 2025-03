Approfitta di mamma con bambino al market per rubarle chiavi della Jeep: arrestato dopo fuga

Ruba le chiavi di una Jeep Renegade a una mamma con un bambino impegnata a fare spese in un negozio di alimentari e scappa con l’auto. Un 40enne di Cassino, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri nel pomeriggio di ieri a Marzano Appio, in provincia di Caserta, per furto di autovettura e resistenza a pubblico ufficiale.

Cassino, ruba auto a mamma con bambino al supermarket e scappa: arrestato dopo inseguimento

Le ricerche dell’uomo sono scattate intorno alle 17.00, subito dopo che la vittima, una giovane mamma, ha denunciato che mentre stava facendo compere con il proprio bambino all’interno di un negozio di alimentari di Cassino, si è vista sottrarre da uno sconosciuto, di cui ha fornito precisi dettagli, le chiavi della propria auto Jeep Renegade di colore blue, lasciata in sosta nel vicino parcheggio, e a bordo della quale l’uomo si è subito allontanato.

Poco prima delle 18.00 i Carabinieri della Stazione di Marzano Appio, nel casertano, sono stati allertati dalla Centrale Operativa della Compagnia di Capua circa il furto avvenuto poco prima nel comune di Cassino, e che il ladro in fuga si stava dirigendo a folle velocità nella loro direzione.

Grazie alla sinergia operativa dei reparti dell’Arma dislocati sul territorio e al costante collegamento radio, i militari sono riusciti a intercettare l’auto rubata lungo la via Casilina, dove il conducente, dopo essersi accorto della loro presenza, ha rallentato la marcia cercando di incolonnarsi con le altre macchine e passare il posto di controllo senza essere controllato. Dopo pochi istanti però si è accorto che i militari lo avevano già individuato. Nonostante l’alt imposto dalla pattuglia il 40enne ha accelerato pericolosamente la marcia innescando così un pericoloso inseguimento lungo la via Casilina in direzione di Vairano Scalo.

Inseguimento e cattura

Dopo una serie di manovre e sorpassi pericolosi che hanno messo in più occasioni in pericolo gli altri utenti della strada, il fuggitivo è giunto in via Napoli a Vairano Scalo, dove nonostante il traffico intenso e i pedoni che attraversavano la strada, è riuscito ad imboccare una stradina secondaria e a raggiungere via Corte, dove in curva ha perso il controllo dell’auto terminando la sua corsa in un terreno adiacente.

Dopo l’arresto forzato del veicolo, dovuto al violento impatto, l’uomo ha proseguito la sua fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri in un vicino canale di scolo. Identificato e condotto in caserma, dove i militari hanno riscontrato i numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio a suo carico, il 40enne è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Sessa Aurunca. La Jeep Renegade recuperata sarà presto riconsegnata alla legittima proprietaria.