Aperti casting Rai per un programma a Napoli, come candidarsi

Sono aperte le iscrizioni al casting per partecipare al noto programma “Reazione a catena 2023”, in onda su Rai Uno nella fascia preserale.

Possono partecipare come concorrenti persone che formano un trio affiatato di amici, colleghi o parenti. La stagione 2023 per la quale sono state indette le audizioni andrà in onda, salvo diverse esigenze editoriali e di palinsesto, dal 19 giugno 2023 al 31 dicembre 2023, dal lunedì alla domenica dalle ore 18.45 alle ore 20.00 circa, sempre sulla prima rete televisiva Rai. Si tratta di un’edizione lunga che durerà quindi più di 6 mesi.

Le figure ricercate

Per poter partecipare come concorrenti della nuova edizione di “Reazione a catena” è necessario costituire un trio affiatato, legato da rapporti di amicizia, parentela o di lavoro.

Come candidarsi

Tutti gli interessati a iscriversi al casting per la stagione 2023 di “Reazione a catena” possono già inviare online la propria candidatura, collegandosi a questa pagina dedicata ai casting Rai e cliccando sul riquadro del programma televisivo. Si dovrà quindi effettuare l’accesso al sito oppure, se in mancanza di credenziali, occorrerà registrarsi.

