Antonio Medugno è uno dei nuovi concorrenti che farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip: modello napoletano, ha conquistato una grande fama grazie a Tik Tok, dove è seguito da 3 milioni di followers.

Scopriamo nel dettaglio maggiori informazioni sulla vita privata e professionale di Antonio.

Antonio Medugno: chi è, età, altezza

Antonio Medugno è di origini napoletane: è nato nel 1998, ha 23 anni. Il suo peso e la sua altezza non sono al momento disponibili.

È il più grande di 3 figli: ha un fratello di 20 anni e una sorellina di 9; è stata proprio quest’ultima a convincerlo ad aprire il suo profilo Tik Tok, consentendogli poi di farsi notare dal grande pubblico. Ha un fisico palestrato: ama tenersi in forma e ha molta cura di se stesso.

Antonio Medugno: Grande Fratello Vip, Tik Tok, carriera

Non si hanno molte informazioni in merito alla vita professionale di Antonio: è noto che da 4 anni lavora come modello, un lavoro che ama particolarmente. Ha avuto diverse esperienze importanti nel settore: ha sfilato per la Richmond e ha partecipato a una campagna per Moschino.

Il suo percorso nel mondo della moda non è stato determinato da studi per diventare modello: Antonio si è ispirato agli influencer di maggiore importanza per studiare le pose adatte e il portamento da avere.

Ha creato da pochi mesi il profilo su Tik Tok, arrivando a sfiorare i 3 milioni di follower, postando sempre con dedizione e attenzione ai contenuti. Antonio Medugno fa parte della generazione di influencer prodigio, tra i primi 100 in Italia.

Farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per mettersi in gioco e provare una nuova esperienza, che possa consentirgli di farsi conoscere da una platea più ampia di persone. Si troverà a convivere, tra i vari, con Delia Duran e Soleil Sorge.

Antonio Medugno: fidanzata

In merito alla vita privata, non è noto se Antonio abbia una fidanzata: non risultano infatti informazioni riguardo il suo stato sentimentale.

Antonio Medugno: Instagram

Antonio è molto seguito sui social: il suo profilo Tik Tok gli ha concesso la popolarità ma anche su Instagram è particolarmente apprezzato, avendo circa 330mila followers. Il modello condivide scatti inerenti alla sua vita personale e professionale.