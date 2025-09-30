Una tragedia nella notte tra sabato e domenica scorsa ha sconvolto la comunità di Angri. Pasquale Pio Mandile, giovane operaio di appena 20 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto in via Nazionale, all’altezza del civico 27, poco dopo le 2.

Angri in lutto, Pasquale Pio muore a 20 anni in un incidente stradale

Il ragazzo era alla guida di una Yamaha 600 quando, per cause in corso di accertamento, la moto si è scontrata con una Ford Fiesta condotta da un 30enne di Sant’Egidio del Monte Albino. Secondo una prima ipotesi, un sorpasso azzardato potrebbe aver provocato l’impatto. A bordo della moto anche un amico della vittima, che ha riportato solo lievi ferite.

L’urto è stato devastante: Mandile è stato sbalzato dalla sella ed è finito rovinosamente sull’asfalto, mentre la moto è rimasta incastrata nella parte anteriore dell’auto. I soccorritori, giunti tempestivamente sul posto, hanno tentato più volte di rianimarlo, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all’ospedale di Nocera Inferiore, a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre l’autopsia.

Illeso il conducente della Fiesta, risultato negativo ai test per alcol e droga, ma indagato per omicidio stradale dalla Procura di Nocera Inferiore. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Marco Fiorillo, sono affidate ai carabinieri del reparto territoriale guidati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese. Toccherà a loro ricostruire la dinamica del drammatico incidente e stabilire eventuali responsabilità.