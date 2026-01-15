Angelo Napolitano rilancia sui social dopo il sequestro: “Non ci fermiamo, domani apriamo nuovo store a Casalnuovo”

Dopo il maxi sequestro effettuato nella giornata di ieri, mercoledì 14 gennaio, dalla Guardia di Finanza nella sede di Casalnuovo, l’imprenditore Angelo Napolitano rompe il silenzio e affida ai social la sua risposta: l’attività, assicura, non si fermerà. In un video pubblicato online, Napolitano ha annunciato la temporanea chiusura della sede interessata dai controlli, ma anche l’intenzione di continuare a lavorare attraverso altri punti vendita.

“Sede chiusa 15-20 giorni”: l’annuncio ai clienti

Nel filmato, l’imprenditore spiega che il punto di Casalnuovo resterà chiuso per circa 15-20 giorni. Contestualmente invita la clientela a recarsi nelle altre sedi, indicando in particolare i punti vendita del Cis di Nola e di Cardito, operativi regolarmente. Ma la notizia che fa discutere arriva subito dopo: Napolitano, infatti, rilancia e annuncia l’apertura di un nuovo punto vendita sempre a Casalnuovo. Nel video mostra il locale in fase di allestimento e sottolinea che l’inaugurazione potrebbe avvenire già domani, ma con maggiore probabilità lunedì. Un messaggio che ha attirato l’attenzione e acceso il dibattito sui social, soprattutto alla luce del sequestro eseguito poche ore prima.

Il video di Borrelli: “Situazione incredibile”

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, che nella serata di ieri ha pubblicato un video commentando quanto accaduto. Nel filmato, Borrelli mostra prima le immagini diffuse da Napolitano e poi esprime la propria posizione sulla vicenda, definendo “incredibile” l’annuncio di una ripartenza immediata nonostante il sequestro.