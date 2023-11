È morto stroncato da una leucemia fulminante a soli 11 anni. La morte di Angelo Luongo, avvenuta all’ospedale Santobono di Napoli, ha lasciato sgomenta tutta la comunità di Centola, il piccolo comune del Cilento dove il ragazzino risiedeva con la famiglia.

Angelo muore al Santobono di Napoli a soli 11 anni: stroncato da leucemia fulminante

Il dramma si è consumato in pochi giorni. Dopo i primi, devastanti sintomi, che gli avevano provocato un malore, l’undicenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Vallo Della Lucania e poi, da lì, all’ospedale Santobono. Oggi è sopraggiunto il decesso dopo i tentativi dei medici di tenerlo in vita.

La notizia ha fatto subito il giro del web. L’amministrazione di Centola ha proclamato lutto cittadino per i giorni 22 e 23 novembre. “Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza tutta si stringe al dolore che ha colpito la famiglia Luongo per la perdita del caro Angelo – si legge in un post apparso sui social -. Il senso di smarrimento e di sgomento dinanzi al triste evento ha pervaso la comunità di Centola, lasciandola attonita“.