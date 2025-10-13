Ancora un episodio di violenza a Porta Capuana. Protagonisti una coppia di cittadini extracomunitari. I due stavano transitando in auto nei pressi della piazza quando sono stati avvicinati da alcuni giovani che hanno sottratto la borsa alla donna.

Ancora violenza a Porta Capuana, lo pestano a sangue e gli sfasciano auto dopo il furto di una borsa

I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, domenica 12 ottobre, intorno alle ore 21. L’uomo, nel tentativo di recuperare l’oggetto rubato, è sceso dall’auto per chiedere spiegazioni, ma è stato aggredito brutalmente. I balordi lo hanno colpito con calci, pugni e schiaffi, poi hanno distrutto i vetri dell’auto a colpi di mazza e forato uno dei pneumatici con un coltello.

L’aggressione violenta ha attirato l’attenzione di residenti e commercianti della zona, che hanno immediatamente allertato la Polizia e il 118. All’arrivo delle forze dell’ordine, la banda si era già data alla fuga. I sanitari del 118 hanno medicato l’uomo sul posto, mentre gli agenti hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

La rabbia di cittadini e commercianti

Cresce intanto la rabbia dei residenti e dei commercianti della zona, sempre più esasperati da una situazione di degrado e insicurezza. Porta Capuana, denunciano, è ormai divenuta teatro di episodi di violenza, aggressioni e spaccio di droga. Per il pomeriggio di oggi, lunedì 13 ottobre, è stato organizzato un sit-in di protesta per chiedere maggiore sicurezza e una più costante presenza delle forze dell’ordine.