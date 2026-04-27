Aversa, commercianti senza pace: svaligiato nuovo negozio in via Roma

Commercianti senza pace ad Aversa. Un nuovo colpo è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica nella centralissima via Roma, strada dello shopping frequentatissima nel weekend. Ad essere colpito questa volta Vendòme, boutique specializzata nella vendita di articoli e borse di valore. I malviventi hanno agito con lo stesso schema già riscontrato nelle ultime settimane: sventrano la saracinesca con un flex, si introducono all’interno e nel giro di pochi minuti raccattano tutto ciò che possono da vetrine ed espositori prima di far perdere le proprie tracce.

Sull’ennesimo raid consumato ai danni delle attività commerciali del territorio normale indagano gli agenti del Commissariato di Aversa. Effettuati rilievi e acquisite immagini di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili. Non si esclude che ad agire sia una banda, già soprannominata in zona come “banda del flex”, che avrebbe colpito più negozi nel giro degli ultimi mesi con la stessa tecnica. Migliaia di euro il bottino raccolto tra contanti e prodotti asportati.