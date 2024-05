Anche la Diocesi di Aversa si schiera con Don Maurizio Patriciello e condanna le parole del governatore Vincenzo De Luca. La diocesi ha affidato a un comunicato la sua posizione in merito alla querelle scatenatasi dopo la battuta con cui il Presidente della regione avrebbe definito il parroco di Caivano “il Pippo Baudo dell’area nord”.

Anche la Diocesi di Aversa si schiera con Patriciello: “Sconcertati da De Luca”

“Il Vescovo Angelo Spinillo e la Diocesi di Aversa dichiarano piena vicinanza a Don Maurizio Patriciello – si legge nella nota – , e contestano la gravità del giudizio e delle parole espresse nei confronti della sua persona dal Presidente della Regione Campania nel corso del settimanale appuntamento tenuto dallo stesso On. De Luca in streaming”.

Poi l’affondo: “Le parole ed il giudizio che l’On. De Luca ha voluto esternare hanno generato notevole sconcerto. Se da esse, infatti, emerge la determinata volontà di polemizzare con altre presenze istituzionali o con altre formazioni politicamente considerate avversarie, non si comprende il senso del giudizio sulla persona e sull’azione pastorale di un sacerdote nell’ordinario contesto della Parrocchia in cui opera e che, per le gravi minacce di cui è stato oggetto dalla malavita camorristica, è costretto a vivere sotto scorta”.

Infine la nota conclude: “Pensiamo che in nessun modo si possa accettare il ridurre a mero spettacolo quella che è l’attenzione di un sacerdote alla vita del suo popolo e, di conseguenza, anche il cercare possibili e rispettose forme di dialogo con tutte le Istituzioni preposte, di ogni ordine e grado”.