Domenica 15 maggio andrà in onda la finale di Amici, talent show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Anche quest’anno, l’edizione ha particolarmente entusiasmato: tanti, infatti, sono stati i concorrenti che hanno brillato nel corso delle puntate e conquistato il pubblico, nel campo del canto e della danza. Vediamo l’orario, gli ospiti, i pronostici e alcune anticipazioni su cosa accadrà questa sera.

Amici 2022, la finale in diretta: orario, come votare

La finale andrà in onda in diretta su Canale 5, eccezionalmente nella prima serata di domenica 15 maggio. La solita collocazione del sabato viene lasciata per dare spazio all’Eurovision Song Contest.

Il vincitore si aggiudicherà il premio dal valore di 150mila euro in gettoni d’oro: a decretarlo, saranno i telespettatori attraverso il meccanismo del televoto. Per votare, ci sono più opzioni:

Da mobile inviando un sms con il nome/codice del concorrente al numero 477.000.1;

da sito web www.wittytv.it (previa registrazione Witty Tv);

da app Mediaset Infinity (previa registrazione Mediaset);

da app WittyTV (previa registrazione WittyTv)

da Smart Tv e decoder abilitati.

Amici 2022, la finale in diretta: i finalisti

A contendersi la vittoria ci sono due ballerini e quattro cantanti. Per la categoria danza, ci sono Serena, 19 anni, e Michele, 22 anni. Per il canto, invece, sono in gara Albe, 22 anni, Alex, 21 anni, Sissi, 23 anni, e Luigi, 20 anni.

Oltre all’ambito premio che spetta al vincitore, durante la serata, saranno assegnati: il premio di categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro; il premio della Critica TIM del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro, assegnato da una giuria formata dai critici musicali e giornalisti di spettacolo delle maggiori testate quotidiane e web; il premio Tim dato da una giuria tecnica del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro; il premio Radio che consegna una targa al pezzo ritenuto più radiofonico assegnato dai principali network; il premio Oreo, dato da una giuria tecnica del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro; e il premio Marlù del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro a ciascun finalista.

Amici 2022, la finale: gli ospiti

Gli ospiti che saranno presenti in studio sono Alessandra Amoroso, vincitrice del talent nell’edizione del 2009, che si esibirà live il 13 luglio 2022 con l’evento “Tutto accade a San Siro”, 200esimo concerto della sua carriera.

Ospite in studio la grande sciatrice Sofia Goggia, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di tre Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali, che si appresta a prendere parte alle Olimpiadi Milano- Cortina 2026.

Amici 2022, la finale: pronostici

Attesa per conoscere il nome del vincitore di Amici 2022: secondo i pronostici, al primo posto tra i concorrenti in corsa per la vittoria del montepremi finale, si trova il cantante Luigi Strangis, quotato a 2.25,2.25, 2.20. Spazio, poi, al secondo posto per il cantante Alex (Alessandro Rina), quotato a 2.25, 2.25, 2.30 secondo Snai, Sisal e Planetwin. Terza la cantante Sissi (Silvia Cesana), quotata rispettivamente a 3.00, 3.75, 2.25.

Fuori dai giochi i ballerini Michele Esposito e Serena Carella, così come il cantante Albe (Alberto La Malfa).