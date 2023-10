“Le società devono essere tutelate, questo calendario è sempre più fitto soprattutto con un questo aumento degli impegni per le nazionali con partite che non servono a nessuno ”

L’ha detto il giornalista Carlo Alvino durante l’appuntamento quotidiano su Teleclubitalia con la trasmissione “Dillo ad Alvino” sul canale 77.

Alvino:” De Laurentiis furioso per la situazione nazionali”

“Napoli nervoso con lo staff della Nigeria per la gestione infortunio di Osimhen. Si sono dovuti quasi imporre per non fargli disputare al bomber nigeriano la seconda partita con la nazionale. De Laurentiis chiede da tempo maggiore attenzione alle Nazionali. L’avevo detto anche per la Coppa d’Africa. Ora ritornano i problemi con possibili danni economici per il Napoli. Poi quando Adl alza la voce viene accusato di ogni male. Poi a bocce ferme scoprono che nella sostanza ha ragione. Purtroppo i club non sono tutelati con le nazionali. La Fifa dovrebbe intervenire. A che servono queste amichevoli a novembre? I calendari andrebbero cambiati.”

“Come sta Osimhen ? Il gesto del presidente è inequivocabile

Il presidente del Napoli non ha risposto alle domande sullo stato di salute del nigeriano ma ha fatto un gesto eloquente ai giornalisti. Gesto che manifesta tutto il nervosismo nel perdere un proprio tesserato durante la sosta per le nazionali. Non si può negare che il presidente abbia ragione quando afferma che le partite internazionali, specialmente quelle amichevoli e inutili, rappresentano un problema per i club che investono molti soldi e rischiano sui propri giocatori. Non è la prima volta che accade con Osimhen