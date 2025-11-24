Allerta meteo in Campania, scuole chiuse in diversi comuni. Anche a Giugliano, Mugnano e Sant’Antimo

Scattano i primi provvedimenti dopo l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania. In queste diversi sindaci stanno firmando ordinanze di chiusura per prevenire situazioni di pericolo in caso di allagamenti o forti precipitazioni. Sotto i riflettori soprattutto le scuole. Di seguito l’elenco dei comuni che hanno già disposto la sospensione delle lezioni scolastiche, tra cui Napoli, Giugliano, Qualiano, Afragola, Arzano Castellammare:
- Afragola
- Napoli
- Arzano
- Cardito
- Castellammare di Stabia
- Ischia (tutti i comuni)
- Mugnano
- Piano di Sorrento
- Qualiano
- Sant’Agnello
- Siano
- Giugliano
- Sant’Antimo
- Torre Del Greco
- Vico Equense
- Pozzuoli
- Scala (Salerno)
- Aversa (Caserta)