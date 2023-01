Arrivano le prime ordinanza di chiusura delle scuole in Campania dopo l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. A Napoli il sindaco Gaetano Manfredi ha sospeso le lezioni per la giornata di domani, martedì 17 gennaio.

Allerta meteo, scuole chiuse a Napoli

“In conseguenza dell’avviso di Allerta meteo arancione diramato per l’intera giornata di domani, martedì 17 gennaio – si legge nel comunicato diramato dall’amministrazione -, con previsione tra l’altro di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovesci e temporali e raffiche di vento molto forti, resteranno chiusi i parchi, i cimiteri e le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado sull’intero territorio cittadino”.

L’ordinanza, a firma del sindaco Gaetano Manfredi, è in fase di pubblicazione e sarà riportata a breve sul sito istituzionale. Rimarrà chiuso anche il Maschio Angioino. Stessa decisione anche a Caserta e in provincia, in particolare a Casoria. In queste ore il sindaco Raffaele Bene ha emanato un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Il maltempo dovrebbe perdurare fino alla giornata di giovedì 19 gennaio.