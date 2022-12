È di nuovo allerta meteo in Campania. La Protezione Civile regionale ha emanato un nuovo avviso di allerta maltempo valido dalle ore 6 alle ore 18 di domani, martedì 13 dicembre.

Campania, pioggia e temporali: emanata nuova allerta meteo

L’allerta meteo, con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo, è valido per l’intero territorio regionale incluse Ischia e le altre isole del Golfo e ad eccezione solo delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro).

Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente anche intense. Attenzione ai fenomeni connessi al rischio idrogeologico. Sono possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; caduta massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e tutte le misure previste dai rispettivi Piani comunali di Protezione Civile per prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni evidenziati con particolare riferimento al rischio idrogeologico.

Le previsioni meteo in Campania

Le previsioni meteo per questa settimana descrivono giornate piene di pioggia. A partire da domani, diverse perturbazioni si avvicenderanno sull’Italia a breve distanza una dall’altra. In Campania, il maltempo persisterà almeno fino a sabato, 17 dicembre. Poi la pioggia lascerà spazio a schiarite con giornate prevalentemente soleggiate nella settimana del Natale.