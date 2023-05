L’allerta arancione emanata dalla Protezione Civile potrebbe determinare in molti comuni la chiusura delle scuole a scopo precauzionale.

Maltempo in Campania, la decisione sulle scuole

I sindaci della regione Campania potranno optare per la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado nella giornata di domani. Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale ma non è da escludere la firma di un’ordinanza nel tardo pomeriggio o addirittura in serata.

La decisione della chiusura delle scuole non è obbligatoria, non scatta automaticamente in corrispondenza di un determinato livello di allarme, ma è facoltativa e discrezionale e viene esercitata in presenza di una comunicazione di un allarme immediato o se si prevede un aggravamento della situazione meteorologica.

Allerta arancione in Campania

L’allerta meteo di colore arancione scatterà dalle 21 di questa sera lunedì 15 maggio e sarà valida fino alle 21 di domani sera, martedì 16 maggio.

Si prevedeno, infatti, soprattutto nella fascia costiera e sulle isole, un peggioramento con temporali anche forti, venti localmente forti prevalentemente meridionali, con raffiche, mare agitato o molto agitato, con mareggiate lungo le coste esposte.

In considerazione del vento forte e del mare agitato o molto agitato è necessario altresì controllare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.