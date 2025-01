Continua a crescere la preoccupazione per la microcriminalità nell’area a nord di Napoli. Venerdì 24 gennaio, intorno alle 20, tre malviventi a volto coperto hanno messo a segno un furto in un appartamento situato in via della Repubblica, tra i comuni di Giugliano e Mugnano.

Allarme furti in casa nell’area nord, colpo a segno in un appartamento tra Mugnano e Giugliano

Secondo quanto ricostruito, i ladri si sono arrampicati fino al secondo piano di un palazzo, per poi introdursi nell’abitazione al terzo piano. Una volta all’interno, hanno portato via contanti e preziosi per un valore di diverse migliaia di euro, prima di dileguarsi a bordo di un’auto.

I proprietari dell’appartamento, rientrati poco dopo il colpo, hanno sporto denuncia ai carabinieri di Mugnano, che ora conducono le indagini. Un elemento importante per l’identificazione dei malviventi potrebbe arrivare dalle immagini di videosorveglianza fornite dalle vittime, che potrebbero aiutare a individuare i responsabili.

Furto in casa anche a Villaricca

L’episodio, avvenuto in prima serata, riaccende i riflettori sull’emergenza sicurezza nell’area nord di Napoli, dove si susseguono episodi di furti e rapine. L’ultimo, in ordine di tempo, è accaduto nella serata di ieri in via Milano, a Villaricca. Anche lì una banda di topi di appartamento si è introdotta all’interno di un’abitazione mentre i proprietari erano fuori. Nonostante il tempestivo intervento dei militari dell’arma della locale stazione, i malviventi sono riusciti a fuggire via.