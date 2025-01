Momenti di tensione ieri sera, domenica 26 gennaio, in via Milano, a Villaricca, dove una banda di ladri ha preso di mira un appartamento, svaligiandolo e fuggendo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato in prima serata, quando alcuni residenti hanno notato movimenti sospetti e segnalato l’accaduto alle autorità.

Banda di ladri svaligia appartamento a Villaricca: malviventi in fuga

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero introdotti nell’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari. Dopo aver forzato una serratura, la banda è riuscita a entrare e a razziare quanto potevano. Nonostante la rapidità dell’intervento da parte dei carabinieri, i ladri sono riusciti a dileguarsi nel buio, lasciando dietro di sé pochi indizi. Non si conosce, al momento, l’entità del bottino.

Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per identificare i responsabili. Al momento non si esclude che la banda possa essere composta da professionisti già noti alle forze dell’ordine.