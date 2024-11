Momenti di tensione nel cuore di Napoli, dove pochi minuti fa è scattato un allarme bomba in piazzetta Materdei, nel quartiere omonimo.

Allarme bomba a Napoli, oggetto sospetto all’esterno della metro Materdei

L’allerta è stata lanciata a causa della presenza di uno striscione e un oggetto sospetto adagiato su un muretto, a pochi passi dall’ingresso della stazione della Linea 1 della metropolitana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente delimitato l’area per garantire la sicurezza dei passanti e dei residenti. La zona è stata evacuata e il traffico deviato per evitare che veicoli o pedoni possano avvicinarsi all’oggetto.

La situazione è ora sotto il controllo delle autorità, ma si attende l’intervento del nucleo artificieri per effettuare tutte le verifiche del caso. Solo loro potranno stabilire se l’oggetto costituisca un reale pericolo o se si tratti di un falso allarme. La segnalazione ha generato apprensione tra i residenti e i passanti, molti dei quali si trovavano nella piazzetta per motivi di lavoro o per usufruire dei servizi della vicina stazione della metropolitana.