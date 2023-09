Travolto e ucciso da un muro di mattoni. E’ morto così Alfonso Gisini, operaio di 54 anni di Giugliano. L’uomo stava lavorando a Corchiano, in provincia di Viterbo, insieme ad altri colleghi.

Travolto da muro di mattoni: muore operaio di Giugliano

La tragedia si è consumata ieri mattina, 4 settembre, poco dopo le 11. Alfonso, insieme a un altro operaio, stava effettuando dei lavori di ristrutturazione in uno stabile di via Donatori di Sangue quando una controparete in mattonato avrebbe ceduto travolgendo il ponteggio su cui era presente la coppia di lavoratori.

Ad avere la peggio il 54enne, immediatamente trasportato dal 118 in gravi condizioni prima all’ospedale di Civita Castellana e poi al Policlinico Gemelli di Roma, dove è poi deceduto in serata per le gravi ferite riportate. L’altro operaio, invece, non versa in gravi condizioni e nella serata di ieri, dopo vari accertamenti, è stato dimesso dal nosocomio locale.

L’abitazione dove i due operai stavano lavorando è stata evacuata. Il comune di Corchiano ha messo a disposizione un alloggio per le tre famiglie evacuate. Sulla tragedia stanno indagando gli ispettori del lavoro dell’Asl e i carabinieri di Civita Castellana.

Lutto a Giugliano

Intanto la notizia della morte di Alfonso Gisini ha raggiunto la comunità di Giugliano e Villaricca, dove l’uomo abitava con la famiglia. L’uomo lascia una moglie, Francesca, con cui era convolato a nozze nel 2011, e due bambini.