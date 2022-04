Alessandro Preziosi è un attore del cinema italiano: recita nel film Bla Bla Baby, diretto da Fausto Brizzi e in uscita nelle sale. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Alessandro Preziosi: chi è, età

Alessandro Preziosi è nato a Napoli il 19 aprile 1973, sotto il segno dell’Ariete. Ha 48 anni ed è alto 187 cm.

Dopo essersi diplomato al Liceo Umberto I di Napoli, si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Mentre lavorava come assistente tributario all’Università di Salerno, ha cominciato a frequentare l’Accademia dei Filodrammatici di Milano per formarsi come attore.

Alessandro Preziosi: serie tv, film

Alessandro Preziosi inizia a lavorare in una soap opera su Canale 5: Vivere. Al lavoro in televisione associa anche il teatro, da lui particolarmente amato.

Il successo arriva nel 2003, con la fiction Elisa di Rivombrosa, in onda su Canale 5, che ottiene un enorme successo di pubblico: qui, interpreta il conte Fabrizio Ristori. Per questo ruolo, vince il Telegatto come personaggio maschile dell’anno.

Continua a recitare in miniserie e lungometraggi fino a quando compare sul grande schermo nei Viceré (2007), a cui seguiranno anche altri film. Nel 2008, vince l’Efebo D’Argento per la sua interpretazione nella serie tv Il commissario De Luca e ottiene anche il Talento d’Oro per l’impegno teatrale. Nel 2010, riceve anche il Premio Gassman – Teatranti dell’anno per la sua interpretazione dell’Amleto.

Tra le ultime produzioni a cui ha preso parte, ci sono la serie tv Masantonio – Sezione scomparsi e il film Netflix Mio fratello, mia sorella.

Nel 2022, torna sul grande schermo con il film Bla Bla Baby, in cui recita accanto a Matilde Gioli.

Alessandro Preziosi: moglie, figli, fidanzata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessandro Preziosi è stato legato sentimentalmente a Rossella Zito, con la quale ha avuto il figlio Andrea Eduardo, nel 1995. La loro relazione, tuttavia, si è conclusa nel 2004.

Successivamente, sul set di Elisa di Rivombrosa, si è innamorato della coprotagonista Vittoria Puccini. I due hanno intrapreso una storia, da cui è nata la figlia Elena, per poi decidere di separarsi nel 2011.

Dopo la fine della storia con Vittoria Puccini, l’attore è avviato una frequentazione con Greta Carandini, più giovane di lui di 17 anni, durata 5 anni.

Dall’aprile 2021, pare che Preziosi stia vivendo una storia d’amore con una donna estranea al mondo dello spettacolo il cui nome sarebbe Costanza.

Alessandro Preziosi: patrimonio

Alessandro ha preso il primo posto fra i 10 attori più pagati nel 2022 su People With Money, con un fatturato stimato di 75 milioni dollari. L’attore italiano ha un patrimonio netto stimato di 215 milioni di dollari: egli deve la sua fortuna a intelligenti investimenti azionari, proprietà, accordi lucrativi di collaborazione con i cosmetici CoverGirl.

Alessandro Preziosi: Instagram

Alessandro è attivo sui social: il suo profilo Instagram conta circa 84mila followers, con cui condivide scatti di tipo personale e professionale.