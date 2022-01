Matilde Gioli è un’attrice italiana: ha ricoperto diversi ruoli in serie tv e film di grande successo. Uno dei più recenti e acclamati è quello di Giulia nella serie tv “Doc – Nelle tue mani”.

Scopriamo maggiori dettagli in merito alla vita privata e professionale di Matilde.

Matilde Gioli: chi è, età, biografia, incidente

Matilde Gioli, nome d’arte di Matilde Lojacono, è nata a Milano il 2 settembre 1989, sotto il segno della Vergine. Ha 32 anni e, nonostante la giovane età, ha iniziato tardi la sua carriera nel cinema. Ha preso il cognome dalla madre per la propria carriera artistica.

Si diploma al Liceo classico Cesare Beccaria e si laurea in Filosofia presso l’Università Statale di Milano. Ha la passione per lo sport e in particolare pratica il nuoto sincronizzato e l’equitazione. Inoltre, è una grande tifosa dell’Inter.

Matilde Gioli quando aveva 16 anni rischiò di rimanere paralizzata per tutta la vita: mentre si trovava in vacanza studio a Londra e si era recata a fare una gita in un parco acquatico, un ragazzo di 90 chili si gettò su di lei, rompendole 5 vertebre. E’ rimasta ricoverata in Inghilterra per 4 mesi e poi, tornata in Italia, per altri 2 mesi.

Matilde Gioli: vita privata, fidanzato

L’attrice è felicemente fidanzata con Alessandro Marcucci, un insegnante di equitazione. La donna in un’intervista a Grazia ha rivelato come abbia conosciuto il suo attuale compagno durante una pausa dalle riprese di Doc a Roma: “Ho digitato su Google: Passeggiate a cavallo Roma e ho trovato il numero di telefono di Alessandro. Mi ha messo subito in riga. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po’ quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c’era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi”.

In passato, Matilde ha avuto una relazione con l’attore ex Francesco Scianna durata per 2 anni: sulla ragione del loro addio non si hanno notizie.

Matilde Gioli: film, Doc

Matilde Gioli ha iniziato la sua carriera cinematografica con il film Il capitale umano, diretto da Paolo Virzì, grazie al quale riceve numerosi riconoscimenti come la candidatura per il Ciak d’oro nella categoria miglior attrice non protagonista.

Nel 2014 esordisce nel mondo delle serie Tv, recitando in un episodio di Gomorra – La serie. Nel 2015, prende parte a tre film: Solo per il weekend, Belli di papà e Un posto sicuro.

Nel gennaio 2016 riceve il Premio Afrodite come miglior attrice emergente. Nel 2018, interpreta Ancella nel film Moschettieri del re – La penultima missione di Giovanni Veronesi.

Nel 2020, interpreta Giulia nella serie di grande successo Doc – Nelle tue mani. Nel 2022, torna nuovamente nel cast della serie tv insieme a Luca Argentero per la seconda stagione.

Matilde Gioli: Instagram, cavaliere

Matilde Gioli è seguita su Instagram da oltre 400mila followers. Recentemente, ha pubblicato sul suo account e anche su Facebook un documento che le attesta il riconoscimento di “Cavaliere della Repubblica” dal presidente Mattarella. Molto probabilmente, quest’importante certificazione è arrivata a seguito del suo ruolo nella serie Tv Doc – Nelle tue mani dove ricopre il ruolo di una dottoressa.