Alessandro Borghi è un attore italiano molto amato dal grande pubblico. Sta per uscire il nuovo film che lo vede protagonista, “Supereroi”, insieme alla bravissima Jasmine Trinca. Scopriamo alcune curiosità su di lui.

Alessandro Borghi: età

L’attore nasce a Roma il 19 settembre del 1986. Ha dunque 35 anni ed è del segno della Vergine.

Vita privata

Della sua infanzia sappiamo ben poco. Le uniche informazioni reperibili sono quelle relative alla sua carriera. Di Borghi si sa che ha cominciato a lavorare agli studi di Cinecittà come stuntman fra il 2005 e il 2007, per poi passare a piccoli ruoli in sceneggiati televisivi.

Ha esordito al cinema nel 2011 con il film Cinque. Ha ottenuto poi i ruoli da co-protagonista in Roma criminale (2013, nella parte di Marco Lanzi), Suburra (2015, con il ruolo di Aureliano Adami detto “Numero 8”) e Non essere cattivo (2015, dove interpreta Vittorio, presentato fuori concorso alla 72ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia): con quest’ultima interpretazione ha vinto il premio NuovoImaie Talent Award come miglior attore italiano esordiente e ed è stato nominato come miglior attore protagonista ai David di Donatello 2016. Nel 2015 gli fu consegnato consegnato da Francesco Fiumarella, autore del Premio Internazionale “Vincenzo Crocitti”, il riconoscimento come miglior attore e rivelazione dell’anno.

Nel 2016 appare come ospite, assieme ad Alessandro Roja, nella terza puntata di Top Gear Italia. Nel 2017 interpreta il cantante Luigi Tenco nel film biografico Dalida, sulla vita dell’omonima cantante, e viene selezionato per rappresentare l’Italia allo Shooting Stars Award, premio per promettenti giovani attori europei assegnato nel corso della Berlinale. Sempre nel 2017 è il padrino della 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia[5]. Nell’ottobre 2017 è protagonista di Suburra – La serie, prodotta da Netflix e prequel dell’omonimo film del 2015, tornando ad interpretare il ruolo di Aureliano Adami; il 22 febbraio 2019 viene pubblicata sulla piattaforma streaming la seconda stagione della serie; il 30 ottobre 2020 viene pubblicata sulla piattaforma streaming la terza ed ultima stagione della serie.

Nel 2018 interpreta il ruolo di Stefano Cucchi in Sulla mia pelle di Alessio Cremonini (anch’esso una produzione Netflix) con cui vince il Premio Pasinetti speciale al film e ai migliori attori, il Premio Brian, il Premio FEDIC alla 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e il David di Donatello come miglior attore protagonista. Nell’occasione ha dichiarato come il premio da lui ricevuto “sia di Stefano Cucchi”. In seguito è protagonista del kolossal italiano prodotto da Rai Cinema, Il primo re, diretto da Matteo Rovere ed interpretato assieme ad Alessio Lapice, versione rivisitata del mito di Romolo e Remo, distribuito nel circuito cinematografico dal 31 gennaio 2019, e della commedia Di tutti i colori di Max Nardari, uscita in Italia il 18 giugno 2019 (dopo esser stata distribuita in Russia nel 2017 col titolo Liubov pret-a-porter). Nel marzo del 2019 è il protagonista del videoclip di Lunedì, canzone del rapper italiano Salmo.

Nel 2020 è protagonista della co-produzione internazionale Diavoli, serie televisiva tratta dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera ed ambientata nel mondo dell’alta finanza londinese, co-prodotta e trasmessa da Sky Atlantic e girata in lingua inglese.

Fidanzata

Da circa due anni, dopo la lunga storia d’amore con Roberta Pitrone, l’attore è legato alla modella e manager Irene Forti. I due hanno sempre vissuto un amore lontano dai riflettori, poche foto social di coppia condivise soprattutto da lei e quasi “nascoste“.

In una recente intervista Io Donna, l’attore romano ha dichiarato: “Il merito del fatto che abbia ricominciato da un annetto a questa parte a leggere molti libri è della mia fidanzata, la persona più acculturata che io conosca, che divora quattro libri a settimana: cosa che mi faceva sentire un ignorante, quindi ho detto ok, mettiamoci in pari”.

Film

5 (Cinque) , regia di Francesco Dominedò (2011)

, regia di Francesco Dominedò (2011) Lui e l’altro , regia di Max Nardari (2011)

, regia di Max Nardari (2011) L’ultima zingarata , regia di Federico Micali e Yuri Parrettini (2011)

, regia di Federico Micali e Yuri Parrettini (2011) Nati per correre , regia di Michele Vannucci (2012)

, regia di Michele Vannucci (2012) Roma criminale , regia di Gianluca Petrazzi (2013)

, regia di Gianluca Petrazzi (2013) Silenzioso canto , regia di Luigi Iorio (2013)

, regia di Luigi Iorio (2013) Buon san Valentino , regia di Cristiano Anania (2014)

, regia di Cristiano Anania (2014) Carrozzella negra (2014)

Non essere cattivo , regia di Claudio Caligari (2015)

, regia di Claudio Caligari (2015) Suburra , regia di Stefano Sollima (2015)

, regia di Stefano Sollima (2015) Il più grande sogno , regia di Michele Vannucci (2016)

, regia di Michele Vannucci (2016) Di tutti i colori , regia di Max Nardari (2017)

, regia di Max Nardari (2017) Dalida , regia di Lisa Azuelos (2017)

, regia di Lisa Azuelos (2017) Fortunata , regia di Sergio Castellitto (2017)

, regia di Sergio Castellitto (2017) The Place , regia di Paolo Genovese (2017)

, regia di Paolo Genovese (2017) Napoli velata , regia di Ferzan Özpetek (2017)

, regia di Ferzan Özpetek (2017) Sulla mia pelle , regia di Alessio Cremonini (2018)

, regia di Alessio Cremonini (2018) Il primo re , regia di Matteo Rovere (2019)

, regia di Matteo Rovere (2019) Supereroi , regia di Paolo Genovese (2021)

, regia di Paolo Genovese (2021) Mondocane , regia di Alessandro Celli (2021)

, regia di Alessandro Celli (2021) Delta , regia di Michele Vannucci (2021)

, regia di Michele Vannucci (2021) Diversamente, regia di Max Nardari (2021)

Televisione