Jasmine Trinca è un’attrice italiana. Sta per uscire un nuovo film che la vede protagonista, Supereroi”, con Alessandro Borghi.

Jasmine Trinca: età

Jasmine Trinca è nata a Roma, il 24 aprile del 1981 sotto il segno del Toro. Ha dunque 40 anni.

Compagno e figli

Sui banchi della Sapienza di Roma ha incontrato il suo storico (ex) compagno, Antonio Piarulli, da cui ha avuto una splendida figlia che si chiama Elsa. La storia d’amore, però, è giunta al capolinea e il cuore della bellissima Jasmine Trinca è stato inondato anche da un altro dolore, il più grande della sua esistenza: la morte della madre.

Morte dei genitori

L’attrice, durante un’intervista rilasciata al magazine Vanity Fair, ha parlato della scomparsa dei suoi genitori. Suo padre è morto quando era molto piccola, mentre sua madre è morta recentemente. Due perdite in due momenti diversi della sua vita che l’hanno segnata profondamente.

“Ho perso mio padre da piccolissima, senza quasi averlo mai conosciuto, e a una certa durezza del contesto ho reagito con buffonaggine. Una buffonaggine marcata, insistita, reiterata ed eccessiva già tra i banchi delle scuole elementari. Spiegare la perdita a chi rimane è un passaggio complesso e non credo che mia figlia sia pronta a fare i conti con storie così intime e dolorose. Non è importante raccontarle come se ne siano andati, ma dirle che ci hanno lasciato qualcosa. Mio padre, persino per me stessa, è un ricordo più che sbiadito. Un’idea. Una sorta di fantasma. Una parte di me che non ho conosciuto e con la quale, nel bene e nel male, ho dovuto fare i conti. Ho una vita segnata dalla perdita e per tanto tempo sono stata convinta che non ci fosse spazio per la mia tristezza. Mi preoccupavo troppo di come gli altri mi percepivano. Oggi non m’interessa. Dovremmo tendere a realizzare la nostra felicità”, ha raccontato l’attrice.

Carriera

Nella sua carriera ha vinto un David di Donatello, 4 Nastri d’argento, 2 Globi d’oro, 2 Ciak d’Oro, il Premio Marcello Mastroianni alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il premio Gian Maria Volontè e il premio Un Certain Regard come miglior attrice.