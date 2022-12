Fiori d’arancio per Alessandra Clemente. La consigliera comunale di Napoli, ex assessora alle politiche giovanili con la giunta de Magistris e candidata sindaco alle ultime amministrative a Napoli ieri è convolata a nozze con l’avvocato Carmine Foreste.

Clemente ieri nella Basilica di Santa Chiara ha pronunciato il fatidico “sì”. Dopo il rito religioso poi la festa nel Chiostro di Santa Chiara.

Matrimonio di Alessandra Clemente

“Ci siamo scelti. Grazie per i bellissimi auguri di nozze e per i pensieri e sentimenti di affetto e amicizia per noi. Grande grandissima emozione”, ha scritto Alessandra Clemente in un post su Instagram.

Ieri mattina la sposa ha riunito gli amici all’hotel Britannique dove ci sono stati i preparativi. Poi l’arrivo in basilica e infine la festa. Lo scorso anno, sempre nel periodo natalizio, la proposta di matrimonio da parte dell’attuale marito, avvocato giuglianese.

Alessandra è figlia di Silvia Ruotolo, vittima innocente di camorra, uccisa nel 1997 perché raggiunta da colpi di pistola esplosi durante l’agguato a Salvatore Raimondi.