Ale e Franz è il nome di un duo comico italiano composto da Alessandro Besentini e Francesco Villa: il successo è arrivato con la partecipazione al programma televisivo Zelig. Da allora, Ale e Franz hanno preso parte a vari show TV di successo, oltre a recitare in film e spettacoli teatrali.

Ale e Franz: chi sono, età, vero nome, carriera

Alessandro Besentini e Francesco Villa sono i nomi all’anagrafe dei componenti del duo comico Ale e Franz: nati rispettivamente l’11 maggio 1971, sotto il segno del Toro, e il 29 gennaio 1967, sotto il segno dell’Acquario, hanno 51 e 54 anni.

I due si incontrano nel 1992 al CTA (Centro Teatro Attivo) di Milano, dove frequentavano i corsi e i laboratori di formazione professionale, in vista di una carriera nel mondo artistico; il duo “Ale e Franz” si forma ufficialmente nel 1995. La loro comicità spazia dalla maschera alla clownerie, dal comico al tragico; nel 2001 hanno vinto il Premio “Satira politica” di Forte dei Marmi. Nel 2014 hanno accompagnato il cantante Enrico Ruggeri nel tour C’era un tedesco, un francese e un italiano, in cui Ale ha suonato la chitarra acustica e Franz la tastiera.

Dal 1995, il duo assume la denominazione di “Ale e Franz”, debuttando nello spettacolo Dalla A alla Z. Da quel momento, la loro carriera è in ascesa, con partecipazioni a numerosi spettacoli televisivi fra cui, oltre a Zelig, Seven Show, Pippo Chennedy Show, Mai dire Gol e Convenscion. Nel 2007, sono protagonisti del loro primo programma da protagonisti, Buona la prima! su Italia 1 mentre, tra il 2010 e il 2011, propongono due programmi basati su sketch brevi e sull’improvvisazione: Ale e Franz Sketch Show e A&F – Ale e Franz Show. Nel 2012, partecipano al film per la televisione Area Paradiso, con la regia di Diego Abatantuono.

Ale e Franz hanno anche un’esperienza cinematografiche: sono apparsi, tra gli altri, in La grande prugna, Tutti gli uomini del deficiente, Soap opera e Un fidanzato per mia moglie, oltre a essere stati protagonisti dei film La terza stella e Mi fido di te; inoltre hanno doppiato rispettivamente Alex e Marty nella serie di film Madagascar.

Hanno pubblicato anche i libri E Larry? È morto, È tanto che aspetti? e Ale e Franz live.

Ale e Franz: vita privata

In merito alla vita privata dei due comici, non si hanno molte notizie in merito. Risulta che Alessandro sia sposato da diversi anni con una donna, anche se il suo nome non è noto: la coppia ha due figli, Giovanna e Filippo.

Riguardo Francesco Villa, in arte Franz, sembra che sia single e non abbia figli.

Ale e Franz: Instagram

Il duo comico è presente sui social: Francesco ha il suo profilo Instagram, seguito da quasi 20mila followers, ed è il più attivo nel pubblicare scatti inerenti alla sua vita privata e professionale; Alessandro invece ha un account con pochi post.