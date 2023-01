L’intera comunità di Albanella, in provincia di Salerno, è in lutto per la mote della piccola Ludovica Parente, stroncata da 8 anni da un brutto male contro cui lottava da due anni. I funerali si terranno oggi.

Albanella (Salerno) in lutto per Ludovica Parente: aveva 8 anni

Bambina solare e vivace, Ludovica lascia la mamma, Cinzia Faccenda, il papà Graziano, la sorellina, Camilla e i suoi quattro nonni. I familiari hanno chiesto di non donare fiori, in memoria di Ludovica, ma fondi da destinare alla ricerca contro il cancro. Il sindaco, Renato Iosca, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi dalle ore 9:00 alle ore 17:00. I funerali della piccola Ludovica si terranno alle ore 9:30 presso la chiesa di San Gennaro della frazione di Matinella.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore, a partire dal sindaco di Albanella: “È una notizia, quella della scomparsa di Ludovica, che ha scosso la nostra comunità ed è doveroso rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà di tutti i cittadini e dell’amministrazione”. “I bambini non dovrebbero mai soffrire in questo modo e poi finire mi stringo forte al dolore senza parole alla famiglia della piccola Ludovica ho il cuore lacerato da diversi giorni…Ti porterò sempre nel mio cuore”, il commento di Carmensita.