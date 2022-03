Alba Caterina Rohrwacher, nota come Alba Rohrwacher, è un’attrice italiana. E’ apparsa nella scena finale della terza stagione de “L’amica geniale” e sarà probabilmente l’interprete di Lenù nell’ultima parte della serie, tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

Vediamo maggiori informazioni in merito alla vita privata e professionale di Alba.

Alba Rohrwacher: chi è, età, sorella

La Rohrwacher nasce a Firenze il 27 febbraio del 1979, sotto il segno dei Pesci. Alba Caterina Rohrwacher ha un cognome straniero perché il padre, Reinhard, è un apicoltore tedesco. La madre, Annalisa Giulietti, è un’insegnante italiana.

Ha una sorella più piccola, Alice, che ha intrapreso più o meno la sua stessa strada diventando una regista.

Trascorre la sua infanzia in Umbria, a Poggio del Miglio, in una casa in campagna. A 14 anni, si reca a Washington per frequentare un corso di inglese e trascorrere la stagione estiva a New York. Tornata in Italia, continua i suoi classici studi. Preso il diploma, si iscrive all’Università di Medicina fino a quando non si rende conto di voler cambiare strada. Inizia, così, a frequentare i corsi di recitazione presso l’Accademia dei Piccoli di Firenze, diplomandosi in cinematografia nel 2003.

Alba Rohrwacher: film, L’amica geniale

La Rohrwacher ha iniziato la sua carriera in ambito teatrale, per poi iniziare la carriera cinematografica.

Nel 2004, debutta nel mondo del cinema con “L’amore ritrovato”: da quel momento, inizia a recitare in diversi film, tra cui Melissa P e Mio Fratello è figlio unico con Riccardo Scamarcio.

Dal 2008, la sua carriera sembra prendere il sopravvento e arriva sempre più in alto: vince numerosi premi e riconoscimenti come migliore attrice protagonista di alcuni film.

Nel 2014, entra nel cast di un film con regista sua sorella Alice: prende il nome di “Le meraviglie”, ispirato all’infanzia delle sorelle Rohrwacher. In seguito recita in molte altre pellicole, tra cui Tre Piani di Nanni Moretti, in concorso al Festival di Cannes 2021.

Ha recitato anche in film di grande successo, come Perfetti Sconosciuti e The Place.

La sua carriera è stata ricca di importanti traguardi e riconoscimenti da parte della critica. Ha vinto il David di Donatello per Giorni e nuvole, film di Silvio Soldini del 2007, come Miglior attrice non protagonista, per poi ottenere nuovamente il premio per Il papà di Giovanna.

Riceve un Nastro d’argento per La solitudine dei numeri primi. La sua bacheca è inoltre arricchita da due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e la Coppa Volpi.

E’ il volto da adulta di Lenù, uno dei personaggi principali de L’amica geniale, serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Il suo volto compare per la prima volta al termine della terza stagione, segnando il passaggio all’età adulta della protagonista. Sarà l’interprete di Lenù, infatti, per l’ultima parte.

Alba Rohrwacher: compagno, figli, vita privata

In merito alla sua vita privata, Alba preferisce mantenere una certa discrezione. E’ noto che, da molti anni, l’attrice sia legata a Saverio Costanzo, regista e sceneggiatore italiano. I due si sono incontrati grazie al loro lavoro e, nonostante siano parte del mondo dello spettacolo, preferiscono vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori.

Al momento, la coppia non ha figli.