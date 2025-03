Al via Mille e un Babà by Mulino Caputo. Il Contest, alla quarta edizione, si apre al mondo

“Mille&UnBabà”, giunto alla sua quarta edizione, si apre al mondo. I finalisti del contest di pasticceria, organizzato da Mulino Caputo e dedicato al famoso dolce napoletano, si sfideranno il 17 marzo al Grand Hotel Vesuvio di Napoli. Tra i partecipanti, maestri pasticceri provenienti da diverse nazionalità, tra cui Perù, Argentina, Giappone, Iran, Francia e Italia. “La partecipazione di pasticceri da tutto il mondo – afferma Antimo Caputo – darà un’ulteriore nuova veste a questo classico partenopeo, già frutto di un’ibridazione culturale tra Polonia, Francia e Italia. Noi di Mulino Caputo esportiamo le nostre farine in tutto il mondo e amiamo promuovere il dialogo tra professionisti del settore, stimolando la creatività artigianale”.

I finalisti di questa edizione, con le loro creazioni, saranno valutati da Sal De Riso, Gennaro Esposito, Sabatino Sirica e Antimo Caputo. In gara: Valentina Rosso & Beatriz Carmen Seminario (Va.Be. Cake Design), Monica Thea Galante & Janvier Garbiero (Volver), Nazanin Majid (Nun), Keiko Ochi (La Rondine), Jérôme Lecomte (Ambassadeurs du Pain Italia), Guglielmo Cavezza (Pasticceria Mommy Cafè), Marco Ferrero (Pasticceria Napoletana Ferrero) e Giustina Brasiello (Caruso Roof Garden). In palio 1000 kg di farina Mulino Caputo e 1000 euro. Sponsor tecnico: SIDEA Spices and Herbs.