Come ogni anno in concomitanza con le festività natalizie, le parrocchie di San Francesco d’Assisi e Santa Rita di Villaricca scendono in campo per la raccolta del banco alimentare per aiutare le famiglie in difficoltà del territorio. È questo lo spirito di solidarietà che tutti i volontari disponibili stanno portando avanti già da diversi anni, donando il proprio tempo libero per le persone disagiate. Prezioso il contributo di tanti giovani che hanno aderito all’iniziativa benefica.

Al via la raccolta di alimenti dei volontari delle parrocchie di Villaricca per le famiglie in difficoltà

La distribuzione di viveri a chi ne ha più bisogno avviene nei locali della parrocchia Santa Rita, la quale è delegata a ricevere dalla Caritas nazionale gli alimenti occorrenti per le famiglie in difficoltà. Ed è proprio in prossimità delle festività natalizie, che c’è più bisogno di beni di prima necessità affinché queste vengano destinate a quante più persone.

È possibile, quindi, donare alimenti – contenuti in delle buste in plastica per la spesa – ai volontari villaricchesi, che si occuperanno di raccoglierli e consegnarli alla Caritas. Non si accettano offerte in denaro