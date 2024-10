Il Giugliano bissa il successo di Latina e supera di misura la Juve Next Gen: ai gialloblù basta una rete di Baldè al 10′ per stendere i bianconeri, in 10 per più di 80 minuti per l’espulsione di Puczka. Giugliano che vola in classifica al secondo posto, a quota 17 punti, dopo 9 giornate.

Giugliano-Juve Next Gen 1-0

Il Giugliano cerca conferme dopo la vittoria di Latina; out De Rosa, Padula e La Vardera, Bertotto si affida nuovamente all’esperienza di Russo in porta. In difesa, confermatissima la coppia centrale Solcia-Caldore, Valdesi e Oyewale sulle fasce. Romano prende il posto di De Rosa, con Celenghin in regia e i polmoni e gli inserimenti di Giorgione a completare il centrocampo. In attacco, tridente senza riferimenti con Ciuferri che ritorna dal 1′ con Balde e Njambe.

Primo tempo

Partita che parte con la Juve, che sembra voler fare la partita, con il Giugliano che attende nei primi minuti. Al 9′ arriva forse l’episodio chiave della partita: i bianconeri restano in 10 per l’espulsione di Puczka, che atterra Ciuferri lanciato a rete. Il Giugliano sfrutta all’istante la superiorità numerica e passa in vantaggio con Balde, che approfitta di un tentativo di Njambe per portare i gialloblù in vantaggio. Complice il risultato e la superiorità numerica, il Giugliano inizia a prendere il controllo della partita. Al 31′ si fa vedere Celenghin con una rasoiata mancina che impensierisce il portiere. Nei minuti finali della prima frazione ci prova anche Romano, che sfiora il raddoppio. Finisce il primo tempo con il Giugliano in vantaggio di un gol grazie alla rete di Balde.

Secondo tempo

Il Giugliano ritorna in campo con l’obiettivo di mettere in cassaforte i 3 punti, che permetterebbero ai tigrotti di volare in classifica. Prime mosse per Bertotto, che decide di inserire Acella per Romano a centrocampo e De Paoli per uno spento Njambe. Giugliano ad un passo dal raddoppio al 57′ con Giorgione, che di poco non approfitta di un errore del portiere Daffara, il quale non tiene un innocuo cross di Valdesi. Nel secondo tempo, il Giugliano, complice la superiorità numerica, è completamente padrone del campo, con la Juve che si affida a uno sterile possesso dal basso, senza grande profondità e pericolosità. Ma la partita è ancora aperta. Al 65′ dentro Maselli in regia al posto di Celenghin. Giugliano ancora pericoloso al 68′ con Perotti, che svirgola in area, dalla quale scaturisce un episodio molto dubbio per la trattenuta in area di Mulazzi su De Paoli. Si accende anche Ciuferri con la sua solita azione sulla destra per rientrare sul mancino, che non va lontano dalla porta. Altra scelta discutibile del direttore di gara al 72′ per un contatto di Valdesi su Afena Gyan. I gialloblù vogliono chiudere la partita e provano a trovare il raddoppio per non correre rischi; ci prova anche Valdesi, ma il suo destro è debole. Tripla occasione per Ciuferri, che non riesce a trovare l’affondo decisivo con il sinistro. Il Giugliano colleziona occasioni senza riuscire a trovare la rete; sempre dalla destra nascono i principali pericoli, e all’ennesimo cross di Valdesi, De Paoli non trova per poco il colpo di testa vincente. Nei minuti finali ci prova ancora Ciuferri con uno schema da calcio piazzato, ma Daffara blocca. Nell’ultimo minuto, ancora Ciuferri che va via sulla destra, con De Paoli che non riesce a trovare lo spazio per calciare. Dopo 3 di recupero, arriva il triplice fischio che sancisce la seconda vittoria consecutiva per il Giugliano, che vola in classifica grazie a una rete di Baldè e sale al secondo posto con 17 punti.

Tabellino

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; Giorgione, Celeghin, Romano; Ciuferri, Njambe, Balde. All. Bertotto

JUVENTUS NEXT GEN (4-2-3-1): Daffara; Mulazzi, Citi, Perotti, Puczka; Peeters, Palumbo; Papadopoulos, Guerra, Afena-Gyan; Semedo. All. Montero

Marcatori: Baldè 10′ (G)