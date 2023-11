Dopo gli entusiasmanti risultati delle ultime settimane arriva una sconfitta casalinga per il Giugliano, al De Cristofaro il Catania trova la vittoria grazie a Di Carmine che regala il secondo successo su due partite al nuovo tecnico dei siciliani Cristiano Lucarelli.

Giugliano-Catania 0-1

Nel primo tempo gli ospiti partono bene provando subito a prendere in mano il controllo della partita ma falliscono qualche occasione di troppo e sul fronte opposto il Giugliano non sembra avere la brillantezza delle ultime uscite e non riesce a produrre grandi pericoli alla retroguardia etnea.

Nel secondo tempo i gialloblu suonano la carica già al 48′ con una conclusione di Salvemini troppo debole per impensierire Bethers tra i pali della sua porta. La partita si sblocca con i rossazzurri riescono a passare in vantaggio all’80’ grazie alla rete messa a segno da Di Carmine, capitalizzando l’assist di Curado.Dopo la vittoria in extremis contro la Turris, anche contro il Giugliano sono decisivi i minuti finali.

Finisce cosi con i tre punti guadagnati quest’oggi che consentono al Catania di portarsi a quota 21 nella classifica scavalcando così proprio il Giugliano, rimasto fermo a 19 punti

Il tabellino

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Menna (73′ Di Dio), Berman, Caldore, Yabre; Giorgione, Vogiatis (83′ Bernardotto), De Rosa (67′ Berardocco); Ciuferri, Salvemini, Oviszach (68′ De Sena).

A disp. di Bertotto: Baldi, Coprean, Scognamiglio, Oyewale, Zullo, Rondinella, De Francesco, Eyango, Aruta, Sorrentino, Nocciolini.

CATANIA (4-2-3-1): Bethers; Bouah, Lorenzini, Curado, Castellini; Zammarini (76′ De Luca), Quaini; Chiricò (83′ Silvestri), Rocca, Marsura (83′ Zanellato); Di Carmine (91′ Dubickas).

A disp. di Lucarelli: Livieri, Mazzotta, Rapisarda, Maffei, Deli, Bocic, Sarao.

Marcatori:Di Carmine 80′ (C)