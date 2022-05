Da Agri Caffè c’è sempre un buon motivo per festeggiare! Ma soprattutto per trascorrere una fantastica serata!

Musica Live, cene, aperitivi, ospiti d’eccezione, degustazioni ed eventi ti aspettano ogni week end All’Agri Caffè di Aversa. Questa settimana un Venerdì speciale!

La serata sarà accompagnata dalla bellissima Voce Partenopea di Emiliana Cantone! Una serata da non perdere!

Agri Caffè vuole proporvi per tutta l’estate un calendario di eventi per dare movimento alle vostre serate, offrendo ai nostri clienti una motivazione in più per venire nel vostro locale, godersi insieme a noi le sere d’estate e provare qualcosa che non hanno mia provato prima!

VENERDI 27 MAGGIO 2022 Ore 21,00

AGRI CAFFÈ – VIA LENNIE TRISTANO – AVERSA

