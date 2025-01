Serata di paura a Tor Bella Monaca, dove un uomo di 34 anni, Marco P., originario di Napoli, è stato ferito in un agguato a colpi di pistola. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri giovedì 30 gennaio intorno alle ore 18 in via dell’Archeologia, nella periferia romana, zona spesso al centro di episodi di criminalità.

Agguato nella periferia romana: 34enne napoletano ferito a colpi di pistola

Secondo una prima ricostruzione, il 34enne sarebbe stato raggiunto da tre proiettili, uno dei quali lo ha ferito al fianco destro. L’uomo è arrivato al Policlinico Tor Vergata a bordo della sua automobile. Ricoverato d’urgenza, non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’uomo, che avrebbe precedenti, ha riferito alla polizia di essere stato vittima di un agguato da parte di individui a lui sconosciuti. Sul posto, gli agenti hanno trovato la sua vettura con il finestrino infranto, probabilmente colpito dai proiettili. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire il movente dell’attacco e identificare i responsabili. Non si esclude che l’episodio possa essere legato a questioni di criminalità organizzata o a regolamenti di conti.