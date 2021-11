Sparatoria a Ponticelli, 54enne in ospedale in gravissime condizioni. Si tratta di Ciro Manganaro, originario di Volla, la vittima dell’agguato di questa mattina.

Agguato di camorra a Ponticelli

L’uomo è stato colpito da un killer con diversi colpi di pistola di cui uno al petto.Trasportato all’ospedale del Mare versa in gravi condizioni. Indagini in corso dei carabinieri. Sono in corso indagini a 360° per accertare l’esatta dinamica dell’evento. Non si esclude alcuna pista.

Agguato a Ponticelli: le scarcerazioni eccellenti

Il quartiere dell’area Est di Napoli è in fibrillazione da mesi. Bombe, agguati e stese stanno caratterizzando lo scenario criminale della zona. È chiaro che c’è una faida in corso per il controllo del territorio, questi gli schieramenti in campo: da una parte i Minichini – Bossa – Schisa alleati dei Casella e dall’altra i De Martino (XX) – De Micco.