Quando gli agenti di polizia sono giunti sul luogo, in via dello Scirocco, Raffaele Cinque, un uomo di 50 anni residente a Poggioreale, era già deceduto. Il suo corpo giaceva a terra, indossando il pigiama, con delle perforazioni da proiettile sulla schiena; diversi bossoli, almeno una decina, erano dispersi tra la casa e la strada.

Agguato a Poggioreale, spari in casa di Raffaele Cinque: forse ucciso per uno sgarro

I fatti nel quartiere della Bussola, tra San Pietro a Patierno e Poggioreale, nel cuore della notte,dove è giunta la segnalazione di alcuni spari. Le indagini sono in mano alla Squadra Mobile della Questura di Napoli, con il supporto degli agenti della stazione di polizia di Secondigliano.

Ci sono pochi dati certi: i colpi di pistola, calibro 7.65, sono stati almeno una decina, a indicare l’intenzione omicida dei responsabili. È probabile che Cinque conoscesse le persone che lo avrebbero poi ucciso: sulla porta non sono stati trovati segni di effrazione, il che fa pensare che sia stato lui ad aprirla.

Gli spari sembrano essere partiti quando era ancora sulla soglia, mentre tentava di fuggire. Sarà cruciale attendere i risultati dell’autopsia per stabilire se l’uomo sia morto per le ferite inflitte o per la successiva caduta dal balcone, che era alto solo pochi metri.

La pista degli inquirenti

Un’ipotesi è che si tratti di una ritorsione legata a un furto. Cinque infati non risultava affiliato a nessun clan, ma sembra avesse frequentato persone legate al clan Contini.

Era tuttavia un volto noto alle forze dell’ordine, con un passato di furti, rapine e un tentato omicidio, quest’ultimo legato a un pestaggio perpetrato insieme ad un’altra persona ai danni di un uomo che aveva rifiutato di partecipare a un furto.

Considerato un “cane sciolto”, è probabile che possa aver infastidito qualcuno e che stia stato ucciso per rimediare a uno sgarro. Oppure, potrebbe essersi rifiutato di pagare una tangente al clan per un colpo.