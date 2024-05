Giusto un anno fa, proprio a Udine il Napoli, dopo una rotazione della Terra intorno al Sole, si è laureato campione d’Italia per la terza volta nella sua storia.

4 maggio 2023, un anno fa il Napoli riscriveva la storia “azzurra” con il terzo scudetto

E proprio lì, in Friuli Venezia Giulia, la squadra campione tornerà in campo lunedì sera ma sarà tutta un’altra storia. Il 4 maggio 2023 pareggiando 1-1 con l’Udinese e, conquistando quel magico punto che mancava allo scudetto aritmetico, finalmente il popolo partenopeo esultava e liberava la sua gioia.

Una gioia strozzata in gola soli pochi giorni prima al Maradona quando tutto era pronto ma un gol di Dia della Salernitana aveva rimandato la festa. Un trionfo per la città di Napoli che aspettava da 33 anni di invadere le strade di Partenope e festeggiare con entusiasmo la conquista del titolo. La squadra guidata da Spalletti ha avuto un percorso netto, rimanendo imbattuta fino a gennaio e poi in fuga solitaria a suon di vittorie. È stato un risultato eccezionale per il club di De Laurentiis, il terzo titolo nella sua storia, l’ultimo dei quali era arrivato con Maradona nel 1990. La cavalcata verso lo scudetto è stata indimenticabile. Un percorso trionfale che resterà nella memoria dei tifosi e dei giocatori per molto tempo. Nel cuore dei tifosi azzurri resterà per sempre il 4 maggio che diventerà una data iconica come quella del 10 maggio 1987, quella del primo scudetto.