Nel cuore della notte, un uomo di circa 50 anni è stato ucciso a Napoli al termine di una sparatoria. Si tratta di Raffaele Cinque, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato ucciso tra via Dello Scirocco e via della Bussola, al confine tra San Pietro a Patierno e Poggioreale.

Uomo ucciso a Napoli: indaga la Polizia

Cinque, classe 1973 e con precedenti per furto e rapina, sarebbe stato raggiunto da cinque colpi.

La dinamica esatta dell’incidente rimane al momento sconosciuta, e le indagini sono attualmente nelle mani della Squadra Mobile di Napoli, guidata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire gli eventi e acquisire elementi utili all’indagine, incluso l’esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un’esecuzione in pieno “stile Gomorra”. Cinque, considerato vicino al clan Contini, sarebbe stato raggiunto in casa dai proiettili e si è lanciato dal balcone per trovare, invano, scampo. Il killer potrebbe aver continuato a sparare dall’alto.

La redazione seguirà da vicino gli sviluppi delle indagini e fornirà ulteriori dettagli non appena disponibili.