Si torna a sparare nell’area occidentale di Napoli. Stamattina, intorno alle 7, Michele Della Corte, 66 anni, è stato ucciso a colpi di pistola in via Paolo Grimaldi, a Soccavo.

L’uomo, con precedenti per estorsione, è ritenuto da sempre un fedelissimo del clan Grimaldi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini. Non si esclude alcuna pista.

L’ultimo omicidio un mese fa

L’ultimo omicidio a Soccavo risale appena a un mese fa. Nella notte tra il 17 e il 18 maggio, Emanuele De Angelis, 29 anni, fu ucciso a colpi di pistola.

Il cadavere del giovane – già noto alle forze dell’ordine per ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente – venne trovato in un cortile in via Contieri. Cinque i proiettili esplosi al suo indirizzo. Soltanto il giorno prima dell’omicidio, a Soccavo un 45enne era stato ferito a colpi di pistola in via Palazziello.