Agguato mortale nella serata di ieri a Napoli. Rocco Tomaselli, 33 anni, è stato ucciso a colpi di pistola in quello che sembra essere un omicidio di matrice camorristica. I fatti sono accaduti intorno alle ore 20 nella zona delle Case Nuove, tra via Marina e la Stazione Centrale di Napoli.

Agguato a Napoli, Rocco Tomaselli ucciso a colpi di pistola

Secondo una prima ricostruzione, il 33enne, affiliato al clan Mazzarella, egemone nel vicino quartiere Mercato, sarebbe stato raggiunto da una raffica di proiettili, almeno 8, che non gli avrebbero lasciato scampo. Rocco era in strada in via Santa Maria delle Grazie a Loreto quando i killer lo hanno individuato e ucciso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia per le indagini. La vittima, originaria di Forcella, era già stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta su rapine di Rolex compiute in trasferta.

L’omicidio alle Case Nuove è avvenuto tre giorni dopo l’agguato in cui è stato ucciso Vincenzo Nappi, 57enne capozona degli Scissionisti di Secondigliano, freddato in una trattoria-pizzeria di Melito di Napoli; tra i due episodi non sembrano esserci collegamenti.