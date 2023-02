Un 39enne di Pianura è stato ferito alla schiena da un colpo d’arma da fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì 28 febbraio. I fatti sono accaduti in via Adriano a Fuorigrotta, quartiere della zona occidentale di Napoli.

Agguato a Napoli, 39enne ferito alla schiena a colpi di pistola

La vittima, che risponde al nome di Pietro Marasco, è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta per le cure mediche del caso. Secondo i medici che lo hanno assistito, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Nell’ospedale napoletano sono giunti anche i Carabinieri della compagnia di Bagnoli per interrogare l’uomo e avviare le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Al momento non si esclude alcuna pista. Potrebbe trattarsi di un agguato fallito o un avvertimento da parte dei clan della zona. Il 39enne è un pregiudicato già noto alle forze dell’ordine.