Si torna a sparare a Napoli. Un uomo di 31 anni, originario del Mali, incensurato, è stato ferito alle gambe da colpi di arma da fuoco.

Agguato a Napoli, ferito 31enne

Il ferimento si è verificato la scorsa notte in vico della Pace, nel centro antico, poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Stella, allertati dalla segnalazione di una persona ferita in strada.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che, dopo aver caricato l’uomo in ambulanza, lo hanno trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini. Il 31enne non è in pericolo di vita. I militati dell’Arma non escludono alcuna pista. Al momento i contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire, anche perché la vittima non ha fornito alcuna dichiarazione agli uomini della benemerita che hanno raggiunto il nosocomio della Pignasecca per ascoltare il 31enne. Sul luogo dell’agguato i militari hanno trovato tracce di sangue ma nessun bossolo.

Giovane gambizzato a Pianura

Un attentato simile ma di matrice camorristica si è verificato due giorni fa a Pianura, quartiere occidentale di Napoli. In via Evangelista Torricelli, strada nota alle cronache per essere la roccaforte dei Carillo-Perfetto, è stato ferito alle gambe Antonio Gaetano, 19enne del posto Qui due uomini a volto coperto, a bordo di uno scooter, hanno fatto fuoco quattro volte centrandolo alla gamba destra e al piede destro. Gaetano, noto come “Plasmon”, è ritenuto esponente di spicco del cartello Calone-Esposito-Marsicano, uno dei due gruppi protagonisti della faida di camorra che dura ormai da mesi.