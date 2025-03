L’omicidio di Pasquale D’Anna, considerato un esponente di spicco del traffico di droga a Pianura, è avvenuto ieri mattina sotto gli occhi vigili delle telecamere di sorveglianza di piazzale Tecchio, a Fuorigrotta. Un agguato in piena regola, consumatosi all’alba, che ha portato alla morte del 34enne e al ferimento di Massimo Aragiusto, 40 anni.

Agguato a Fuorigrotta, l’omicidio di D’Anna ripreso dalle telecamere del quartiere

Le immagini acquisite dagli investigatori della squadra mobile di Napoli, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda), si stanno rivelando fondamentali per la ricostruzione dei fatti. Secondo quanto trapelato, gli inquirenti sarebbero già in possesso del numero di targa della moto utilizzata dal killer solitario per darsi alla fuga. È molto probabile che il veicolo risulti rubato, una pratica comune in questo genere di azioni criminali.

Le indagini puntano dritte al quartiere di Pianura, teatro di una lotta feroce per il controllo del narcotraffico. Dopo lo smantellamento del clan Marsicano-Esposito, la zona è diventata un campo di battaglia tra fazioni rivali come i Carillo-Perfetto e gruppi emergenti, desiderosi di affermare la propria egemonia. D’Anna, noto alle forze dell’ordine ma ritenuto a capo di una piazza di spaccio indipendente, potrebbe essere stato eliminato proprio per questioni legate agli equilibri criminali del quartiere. Suo padre era stato arrestato nel novembre 2024 durante un’operazione contro il clan Marsicano-Esposito.

La fuga del killer solitario

La fuga del killer è stata ripresa dalle numerose telecamere di sorveglianza presenti nella zona, tra cui quelle dello stadio Maradona. Dopo l’agguato, l’assassino si è allontanato velocemente verso Fuorigrotta, approfittando delle strade ancora poco trafficate. Le immagini raccolte potrebbero rivelarsi cruciali per l’identificazione del responsabile e per far luce su questa nuova ondata di violenza che scuote il territorio napoletano.

Aragiusto, raggiunto da diversi proiettili, è stato gravemente ferito ed è attualmente ricoverato all’ospedale San Paolo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è stato dichiarato fuori pericolo di vita. Il killer, in sella alla moto, è riuscito a dileguarsi e far perdere le proprie tracce.