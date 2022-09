Uno sguardo di troppo. Quanto basta, in alcune situazione, per infiammare gli animi e far scoppiare risse in strada con esiti talvolta drammatici. Non è accaduto, per fortuna, per l’aggressione avvenuta ieri sera, intorno alle 23, in via Maronti a Barano d’Ischia, uno dei Comuni dell’isola verde.

Aggredito con un cacciavite per “uno sguardo di troppo”, arrestato 32enne nel Napoletano

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, un 34enne stava parcheggiando lo scooter quando, improvvisamente, è stato aggredito da un 32enne di Lacco Ameno, già noto alle forze dell’ordine. I due non si conoscevano e il centauro, forse per uno sguardo di troppo, è stato ferito alla spalla con un cacciavite.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia, dopo aver ricevuto una segnalazione al 112. Con non poche difficoltà, gli uomini della Benemerita sono riusciti a bloccare l’aggressore.

Ma il 32enne – in evidente stato di agitazione – non si è arreso ed ha così spaccato il finestrino posteriore della gazzella giunta sul luogo dell’aggressione. Alla fine Manuel Monaco è stato arrestato: dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Ora è in attesa di giudizio.

La vittima, invece, sta bene. Il 34enne non è ricorso alle cure mediche perché è stato ferito solo superficialmente alla spalla. Sono purtroppo rimasti feriti durante l’arresto i Carabinieri, i quali sono stati sottoposti alle cure mediche. Se la caveranno con una prognosi di 7 giorni.