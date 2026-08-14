Agenzia di viaggi truffa decine di persone a Pozzuoli: vacanze pagate ma mai prenotate

Doveva essere il momento più atteso dell’anno, la ricompensa dopo mesi di sacrifici e lavoro. Per oltre 30 famiglie di Pozzuoli, invece, le ferie estive si sono trasformate in un incubo. Al centro della vicenda c’è una presunta truffa ai danni dei clienti di un’agenzia di viaggi, accusata di aver incassato migliaia di euro per vacanze che, secondo le denunce presentate, non sarebbero mai state prenotate. Il numero delle persone coinvolte, secondo quanto emerge, potrebbe aumentare nelle prossime ore.

La denuncia ai Carabinieri

Le vittime hanno già presentato una denuncia ai Carabinieri della stazione di Arco Felice, che dovranno ora ricostruire l’intera vicenda e accertare eventuali responsabilità.

Nel frattempo, decine di clienti si sono ritrovati sui social e in gruppi WhatsApp per confrontare le proprie esperienze, scoprendo una dinamica sorprendentemente simile: viaggi apparentemente confermati, documentazione consegnata e, poco prima della partenza, la scoperta che voli e hotel erano stati cancellati o mai realmente prenotati.

Danni fino a 8.500 euro

Le somme versate sono ingenti. Si va da 2.500 euro fino a oltre 8.500 euro per singola prenotazione. Tra le testimonianze raccolte c’è quella di una coppia che aveva deciso di festeggiare un compleanno importante con un viaggio alle Maldive, programmato da tempo e pagato dopo mesi di risparmi. «Abbiamo lavorato tutto l’anno per concederci questa vacanza. Pensavamo fosse il nostro momento, invece abbiamo scoperto che la prenotazione era stata cancellata e il sogno è svanito nel giro di poche ore», racconta una delle vittime.

Viaggi da sogno mai partiti

Le segnalazioni riguardano destinazioni molto diverse: Santo Domingo, Maldive, crociere nel Mediterraneo, Grecia, Turchia e villaggi turistici in Italia.

Molti clienti sostengono di aver ricevuto rassicurazioni fino a pochi giorni dalla partenza, salvo poi scoprire che voli e hotel non risultavano confermati. «Abbiamo fatto sacrifici enormi, rinunciando a tante cose pur di mettere da parte i soldi per quella vacanza. Ci ritroviamo senza ferie e senza i nostri risparmi», racconta un altro cliente.

Il dramma dei Campi Flegrei

Per molte famiglie di Pozzuoli quella vacanza rappresentava anche un’occasione per allontanarsi, almeno per qualche giorno, dalle difficoltà legate al bradisismo nei Campi Flegrei. «Viviamo da mesi con la paura delle scosse e delle crepe nelle nostre case. Quelle ferie dovevano regalarci qualche giorno di serenità, invece ci siamo ritrovati con un’altra grande delusione», racconta una residente.

C’è anche chi aveva programmato il primo grande viaggio dopo decenni o chi aveva coinvolto tutta la famiglia, investendo migliaia di euro per una vacanza attesa da mesi.

Clienti davanti all’agenzia chiusa

Nella giornata di ieri numerosi clienti si sono radunati davanti alla sede della presunta agenzia di viaggi, trovandola chiusa. La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Le indagini dovranno stabilire se si sia trattato di una vera e propria truffa e quantificare con precisione il numero delle persone coinvolte e l’entità complessiva del danno economico.

Le autorità invitano eventuali altri clienti che ritengano di essere stati coinvolti nella vicenda a rivolgersi alle forze dell’ordine, presentando tutta la documentazione relativa ai pagamenti e alle prenotazioni effettuate.

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