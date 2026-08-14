Paura a Giugliano: ladri tentano di entrare in casa, telecamere riprendono tutta la scena

Paura nel tardo pomeriggio di ieri, 13 agosto, a Giugliano, dove una famiglia ha denunciato un tentato furto in abitazione avvenuto in via Torre Pacifico, al confine con il comune di Parete.

Secondo quanto riferito dai proprietari dell’abitazione, i ladri avrebbero tentato di introdursi all’interno della casa intorno alle 18:40, senza però riuscire nel loro intento.

Le telecamere riprendono tutta la scena

Determinante si è rivelato il sistema di videosorveglianza installato nell’abitazione. Le telecamere hanno infatti registrato l’intera sequenza, fornendo immagini che potrebbero risultare utili agli investigatori per identificare i responsabili del tentato colpo.

Fortunatamente i malviventi non sono riusciti ad entrare nell’abitazione e nessuno dei componenti della famiglia è rimasto ferito.

La denuncia alle forze dell’ordine

Dopo l’accaduto, i proprietari hanno avviato tutte le verifiche del caso e annunciato la presentazione di una denuncia alle forze dell’ordine, consegnando anche i filmati registrati dalle telecamere.

Saranno ora gli investigatori a ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e a verificare se il tentato furto possa essere collegato ad altri episodi avvenuti recentemente nella zona.