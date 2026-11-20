Agente a quattro zampe, da Quarto ad altri Comuni: il fiuto di Eva contro droga e degrado: il fiuto di Eva contro droga e degrado. Un agente a tutti gli effetti, Eva, pastore tedesco di circa tre anni al servizio della comunità quartese e non solo. Il corpo di Polizia Municipale di Quarto, diretto dal maggiore Ludovico Di Maio, unico comando in Campania ad avere l’unità cinofila. Uno strumento finalizzato al contrasto al degrado urbano.

Agente a quattro zampe, Eva e l’addestramento antidroga e contro il degrado urbano

Eva, è addestrata dall’agente Alessandro Castiglione, alla ricerca di sostanze stupefacenti, contrasto al degrado urbano, prevenzione dei reati e supporto a pattuglie straordinarie e controlli congiunti. E dopo questo esempio di abilità, abbiamo deciso di spostarci e ci siamo recati all’interno delle stazioni della umana, quella della cosiddetta seconda fermata di Quarto, e Quarto officina, notoriamente più dislocata e facile preda di malviventi.

Eva a contrasto dell’illegalità. L’unità cinofila al servizio anche di altri comuni

L’unità cinofila della Polizia Municipale di Quarto al servizio anche degli al tri comuni. Le nostre telecamere hanno riportato le operazioni anche di altri nuclei di polizia locale, con al seguito l’attività cinofila. Importanti risultati portati in attivo grazi all’ausilio di questi esemplari speciali.