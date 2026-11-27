Aveva soltanto quattro mesi Penelope, la bambina proveniente da Giugliano in Campania morta all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dopo le gravi complicanze della pertosse. La neonata avrebbe subito un rapido peggioramento delle condizioni respiratorie nonostante i ricoveri e le cure.

Dall’ospedale di Aversa al Santobono: i trasferimenti della neonata

I familiari avevano inizialmente accompagnato Penelope all’ospedale Moscati di Aversa per problemi respiratori. Sarebbe seguito un trasferimento all’ospedale di Avellino. Di fronte all’aggravamento del quadro clinico, la bambina era stata portata al Santobono di Napoli. Al suo arrivo nella struttura pediatrica, due giorni prima del decesso, le condizioni erano già critiche. La piccola era stata ricoverata in Rianimazione pediatrica, dove i medici hanno tentato di fronteggiare le complicazioni dell’infezione. Ogni sforzo si è rivelato inutile.

La pertosse nei neonati e il tema della vaccinazione

Secondo una prima ricostruzione, la madre non avrebbe ricevuto il vaccino contro la pertosse durante la gravidanza e che la bambina non sarebbe stata vaccinata. La storia vaccinale e le circostanze precise del caso devono però essere confermate; queste informazioni non permettono, da sole, di ricostruire le responsabilità o stabilire perché l’infezione abbia avuto un esito fatale.

La pertosse è un’infezione respiratoria particolarmente pericolosa nei primi mesi di vita. Il pediatra Alfredo Guarino, presidente regionale della Società Italiana di Pediatria, ha ricordato l’importanza della vaccinazione materna durante ogni gravidanza: gli anticorpi possono essere trasmessi al bambino prima della nascita, offrendo protezione nelle prime settimane. Il tema della prevenzione era già stato affrontato da Teleclub Italia nell’articolo dedicato alla campagna vaccinale dell’Asl Napoli 2 Nord e ai vaccini in gravidanza.