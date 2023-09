Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato, ieri sera, in via Capri, strada di confine tra Afragola e Casoria. Ad andare in fiamme sterpaglie e rifiuti di vario genere, anche pericolosi, quali vecchi pneumatici, frigoriferi, materiali di risulta.

Afragola, vasto incendio in via Capri: volontari al lavoro per spegnere le fiamme

La zona – come la vicina «Cantariello», dove è presente un accampamento Rom – è infatti interessata da lungo tempo dal triste fenomeno degli sversamenti abusivi. Il rogo di ieri sera ha lambito i confini del bene confiscato alla criminalità organizzata «Masseria Ferraioli» ma grazie all’intervento di alcuni volontari non si sono registrati gravi danni a persone o cose.

Nelle stesse ore i vigili del fuoco erano impegnati nel domare un altro incendio che si è sviluppato, sempre ad Afragola, sulla strada statale sannitica ai danni di un noto bar gelateria “Salone Gelosia”.