Afragola, tre ragazzini inseguono straniero e gli scagliano addosso bidone: il video sui social

Inseguono uno straniero e gli lanciano un bidone addosso. È successo ad Afragola, in provincia di Napoli, a pochi passi da piazza Municipio, dove tre ragazzi hanno inveito senza alcun motivo contro un uomo di origini straniere mentre era in sella alla sua bici, scagliandogli addosso un secchio dell’immondizia. La scena è stata ripresa con un cellulare da uno dei presenti e rilanciata dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli sui suoi canali social.

Afragola, inseguono straniero e gli scagliano addosso bidone dell’immondizia

“Quello che accade ad Afragola non è un fatto isolato ma l’ennesima spia di un degrado culturale che colpisce soprattutto i più giovani – ha dichiarato il parlamentare -. Quando bambini e adolescenti insultano, minacciano e umiliano una persona per incolore della pelle o per la sua condizione, magari al solo scopo di “divertirsi”, significa che qualcuno ha fallito prima: la famiglia, le istituzioni, lo Stato”. Sulla stessa linea anche il responsabile territoriale di Europa Verde, Salvatore Iavarone: “Chi ama Afragola non la difende negando l’evidenza, ma affrontando i problemi. Il razzismo, il bullismo e la violenza tra minori non si combattono con l’indignazione a giorni alterni o con i commenti sui social”. Entrambi, poi, esprimono solidarietà alla vittima: “Afragola non è questa, ma diventerò davvero una città migliore solo quando smetteremo voltarci dall’altra parte”, concludono Borrelli e Iavarone.